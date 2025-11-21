УЭХК завершил второй этап ликвидации пункта хранения радиоактивных отходов

На территории АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК) в Новоуральске (Свердловская область) завершен второй этап ликвидации пункта хранения радиоактивных отходов (РАО), сообщили в пресс-службе предприятия. В 2025 году на финальную изоляцию передано 155 контейнеров с отходами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Все отходы, извлеченные в рамках государственного контракта, были размещены в специальных контейнерах. Специалисты провели необходимые анализы, после чего оформили документы для передачи контейнеров на финальную изоляцию национальному оператору ФГУП «НО РАО».

По данным предприятия, извлеченные отходы относятся к 4-му классу — «очень низкоактивные отходы». Генеральный директор УЭХК Александр Дудин подчеркнул, что работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности и не представляют угрозы для населения.

Пункт хранения был создан в 1950-1960-е годы. В него складировали строительные отходы, шлам от переплава старых центрифуг и металлоотходы. Затем его законсервировали в 1964 году. Работы по ликвидации пункта начались в 2023 году в рамках федеральной программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года». Всего с 2023 по 2025 год из хранилища извлечено и передано на финальную изоляцию 535 контейнеров с отходами. Продолжение работ запланировано на 2026-2028 годы, после чего площадка будет снята с надзора.

АО «Уральский электрохимический комбинат» входит в топливный дивизион госкорпорации «Росатом». На нем сосредоточено более 45% российских промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции УЭХК поставляется на экспорт.

Полина Бабинцева