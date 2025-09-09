В 2028 году УЭХК завершит рекультивацию могильника радиоактивных отходов

Полностью завершить работы по выводу из эксплуатации пункта долговременного хранения радиоактивных отходов (РАО) на территории АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК) в Новоуральске (Свердловская область) планируется в 2028 году.

Как сообщил журналистам руководитель проектного офиса по выводу из эксплуатации, реабилитации загрязненных территорий и обращению с РАО Юрий Скосырский, на его месте появится «зеленая лужайка». При необходимости на ней могут построить производственный объект.

По его словам, могильник был создан во время работы предприятия в 1950-1960-е годы. В него складировали использованную спецодежду, фильтры вентиляционных систем, шлам от переплава старых центрифуг. После заполнения был законсервирован. Работы по его ликвидации начались в 2023 году в рамках федеральной программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности». Извлеченные отходы будут упакованы и переданы на захоронение национальному оператору ФГУП «НО РАО».

УЭХК — предприятие по обогащению урана топливной компании «ТВЭЛ», входит в государственную корпорацию «Росатом».

Николай Яблонский