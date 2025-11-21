Смольный поддержит производство 29 кинофильмов субсидиями на 250 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга подвели итоги конкурса на предоставление субсидий организациям кинематографии на производство национальных фильмов на территории города.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Бориса Пиотровского, в этом году на конкурс поступило 89 заявок. По решению комиссии поддержку получили 29 фильмов.

Часть поддержанных в 2025 году кинофильмов посвящены теме Великой Отечественной войны, среди них такие крупные проекты как «Фронтовые сестрички» и «Остров Сухо». Также будут созданы художественные картины «Три струны», «Мещера» и другие. Среди документальных лент — «Брат навсегда», «Операция "Росси"» и ряд проектов киностудии «Ленфильм».

Общая сумма субсидий в этом году составила 250 млн рублей, уточнили в администрации Петербурга.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал о намерении Министерства культуры РФ продолжить оказывать поддержку работе киностудии «Ленфильм» после ее передачи Санкт-Петербургу.

Андрей Цедрик