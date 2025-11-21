Зеленский исключил возможность принуждения Украины к уступкам в мирном процессе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убежденность, что внешнее давление не сможет вынудить Киев поступиться национальными интересами на переговорах. Об этом он сказала на закрытой встрече с народными депутатами правящей партии «Слуга народа», как сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на присутствовавших лиц.

Владимир Зеленский, отмечает телеканал, твердо заявил о об отсутствии предпосылок к тому, чтобы принудить украинскую сторону принять невыгодные условия. Предстоящая неделя, по его словам, обещает быть напряженной из-за запланированных сложных раундов консультаций по мирному плану.

28 ноября издание Axios обнародовало «план Трампа» по урегулированию конфликта на Украине. В Белом доме подтвердили подлинность документа. Он состоит из 28 пунктов. Среди них — де-факто признание за Россией занятых ей территорий.