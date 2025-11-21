Бизнесмен Олег Дерипаска посоветовал банкам пересмотреть ценовую политику и давать клиентам скидки на свои продукты. Так предприниматель прокомментировал спор между кредитными организациями и маркетплейсами из-за скидочных программ.

«Хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе»,— написал господин Дерипаска в Telegram-канале. Если «кабальные банки» будут давать скидки на свою продукцию, то к ним придет намного больше клиентов, добавил бизнесмен.

Господин Дерипаска не видит ничего плохого в создании банков маркетплейсами. По его мнению, подобные финансовые институты будут сильным инструментом в борьбе с инфляцией и в стимуляции экономического предложения.

Руководители пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Маркетплейсы считают инициативу абсурдной. По их мнению, кредитные организации пытаются нерыночным путем ограничить конкуренцию.

