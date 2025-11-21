Зеленский и главы стран ЕС назвали отправную точку для переговоров с Россией

Главы Германии, Франции, Великобритании и Украины заявили, что текущая линия фронта должна стать отправной точкой для переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. Это следует из пресс-релиза правительства ФРГ.

Заявление было сделано по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министр Британии Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили мирный план президента США Дональда Трампа, который господин Зеленский получил от американской стороны, пишет Bloomberg.

«Речь идет о справедливом и прочном мире, и мы считаем, что элементы этого плана эффективны для достижения этой цели»,— приводит агентство слова официального представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса. Участники переговоров приветствовали усилия США по урегулированию российско-украинского конфликта и договорились взаимодействовать с американской стороной по этому вопросу.

Главы государств пришли к выводу, что ВСУ должны оставаться «способными эффективно защищать суверенитет Украины». «Любое соглашение, затрагивающее европейские государства, Европейский союз или НАТО, требует одобрения европейских партнеров»,— отмечается в заявлении.

План США по урегулированию конфликта на Украине опубликовало Axios. По информации источников издания, он был представлен России и Украине для обсуждения. План включает 28 пунктов, в том числе признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, сокращение численности армии Украины до 600 тыс. человек и отказ НАТО от размещения войск на Украине.

