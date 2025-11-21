Шахматист Андрей Есипенко сыграл вничью в первой партии полуфинала Кубка мира

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью с китайцем Вэй И в первой партии полуфинала Кубка мира Международной федерации шахмат (FIDE).

В дебюте в ответ на e4 черные разыграли французскую защиту (вариант Рубинштейна). По ходу игры ни одной из сторон не удалось завладеть существенным преимуществом. Быстрому завершению партии поспособствовала жертва слона, найденная Вэй И на 28-м ходу. Есипенко точно ответил на угрозы и имел преимущество в качестве, однако это не имело значения: образовавшаяся позиция сулила вечный шах. Партия завершилась на 33-м ходу, соперники согласились на ничью.

Вторая партия с классическим контролем времени, в которой у Андрея Есипенко будут белые фигуры, состоится 22 ноября. В случае ничьей 23 ноября состоится тай-брейк с более жестким контролем времени. Если партия окажется результативной, ее победитель выйдет в финал Кубка мира и получит путевку на турнир претендентов (всего на Кубке мира разыгрываются три таких путевки). Он состоится в 2026 году на Кипре, его победитель позже попытается отнять у Гукеша Доммараджу звание чемпиона мира.

Другой полуфинальный матч также начался с ничьей. В первой партии узбекский гроссмейстер Нодирбек Якуббоев белыми фигурами играл против соотечественника Жавохира Синдарова.

