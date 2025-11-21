Определен состав женской сборной России на товарищеские матчи с командой КНДР

Тренерский штаб женской сборной России по футболу назвал состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в 22 ноября по 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В рамках учебно-тренировочного сбора россиянки проведут два товарищеских матча со сборной КНДР. Встречи пройдут 27 и 30 ноября на Kimilsung Stadium. Вызов в национальную команду получили 23 футболистки:

Вратари : Юлия Гриченко («Зенит»), Варвара Дудорова («Чертаново»), Диана Пономарёва («Динамо»);

Защитницы : Елизавета Семенова, Юлия Плешкова (обе — ЦСКА), Валентина Смирнова («Краснодар»), Владислава Буткевич, Алсу Абдуллина (обе — «Локомотив»), Ксения Олексюк («Чертаново»), Анна Кожникова («Спартак»), Вероника Куропаткина («Зенит»);

Полузащитницы : Марине Ачоян (ЦСКА), Дарина Ишмухаметова, Медея Жаркова, Ксения Джиникашвили, Наталья Трофимова (все — «Зенит»), Алина Шкалова («Чертаново»), Азалия Зальмиева, Ксения Долгова (обе — «Локомотив»), Кристина Комиссарова («Динамо»), Арина Шуба («Краснодар»);

Нападающие: Кира Петухова («Чертаново»), Татьяна Морина («Рязань-ВДВ»).

«КНДР — один из топовых соперников, входящих в десятку лучших сборных мира. Команда со своим стилем, обучена, организована и дисциплинирована, с полнейшей самоотдачей, эффективно проводит как быстрые, так и позиционные атаки»,— отметил главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.

В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) команда КНДР занимает 10-е место, сборная России — 28-е.

Арнольд Кабанов