Казахстан приостановил участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ вступил в силу 17 ноября, он опубликован в государственной правовой системе нормативных актов республики.

ДОВСЕ, подписанный в 1990 году и вступивший в силу в 1992-м, устанавливал ограничения на пять ключевых категорий обычных вооружений: танки, боевые бронированные машины, артиллерию калибра 100 мм и выше, ударные вертолеты и боевые самолеты. Кроме того, договор предусматривал механизмы контроля, включая обмен информацией и проведение инспекций.

Первоначальные условия договора отражали баланс сил между странами НАТО и участниками Организации Варшавского договора (ОВД). В 1997 году была разработана адаптированная версия ДОВСЕ, но страны альянса ее не ратифицировали, продолжая руководствоваться положениями 1990 года.

Россия приостановила участие в договоре в 2007 году, а в 2023-м официально завершила выход из соглашения. Российская сторона объяснила свое решение несоответствием условий договора новой ситуации, связанной с расширением НАТО. В ответ страны НАТО также бессрочно приостановили участие в ДОВСЕ. К аналогичным мерам прибегли Белоруссия, Украина, Турция, Венгрия и Молдавия.