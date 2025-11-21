Bloomberg: Великобритания утвердила план отправки войск на Украину

Великобритания утвердила планы по развертыванию войск на Украине после возможного окончания активных боевых действий. Об этом агентству Bloomberg сообщил глава британского Минобороны Джон Хили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

По словам министра, летом 2025 года на Украине действовала специальная разведывательная миссия, позволившая определить задействованные подразделения и места размещения штабов. Согласно утвержденному плану, британский контингент будет расположен в глубоких тыловых районах, вдали от линии фронта и российской границы.

Основной задачей британских военнослужащих станет обучение и инструктирование украинских вооруженных сил непосредственно на территории страны. Ранее подобные тренировки проводились преимущественно в Великобритании. Помимо образовательной миссии, британские войска планируется задействовать для поддержания мира, патрулирования воздушного пространства и участия в расширении совместной Черноморской оперативной группы. Эта группа, включая силы Турции, Румынии и Болгарии, займется разминированием и открытием морских путей для судоходства.

Предварительный бюджет развертывания оценивается примерно в £100 млн (более 10,5 млрд руб.). Ранее подобные миротворческие инициативы объединили страны Евросоюза в так называемую «коалицию желающих». Она состоит из более 30 государств, которые после окончания боевых действий на Украине готовы отправить туда свой военный контингент.