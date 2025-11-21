Bloomberg: Британия оценила план отправки войск на Украину в $130 млн

Великобритания утвердила план отправки войск на Украину после завершения конфликта, сообщает агентство Bloomberg. Решение принято после проверки готовности и разведывательных миссий, проведенных летом.

Командование британских Вооруженных сил уже выбрало возможные локации для размещения штабов на территории Украины. Военных планируют разместить вдали от линии фронта и границ России, чтобы минимизировать риски. Основная задача будет заключаться в обучении украинских военных.

По данным агентства, Великобритания намерена вложить более 100 млн фунтов стерлингов (примерно $130 млн) в реализацию этого плана.

Министр обороны Джон Хили в конце октября заявил, что Лондон готов направить военный контингент в Украину при условии урегулирования конфликта. Он тогда отметил, что Британия уже выделила значительные средства на подготовку к возможному развертыванию войск.