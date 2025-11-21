Для замены кредитора в банкротстве не важен источник средств на покупку долга

Верховный суд РФ (ВС) подтвердил законность уступки права требования к банкроту и произвел замену кредитора в реестре, признав излишним выяснение источника происхождения средств покупателя на покупку долга. Изначально кредитором банкрота в реестре был Сбербанк с требованиями на 3,5 млрд руб., обеспеченными залогом дорогостоящего бурового оборудования ООО. По сделкам об уступке права банка перешли «Цзэнэн-Рус-Нефтемаш», который продал их Татьяне Лисневской за 530 млн руб. Покупательница попросила суд произвести замену кредитора в реестре на нее как правопреемника.

Первая инстанция удовлетворила ходатайство, но другие кредиторы обжаловали это, настаивая на мнимости сделок, злоупотреблении правом и аффилированности покупателя и продавца долга. Кроме того, заявители утверждали, что доходы госпожи Лисневской не позволяли выкупить долг за столь внушительную сумму, и подозревали, что она была лишь номинальным держателем права требования. Податели жалоб также требовали раскрыть источник средств на покупку долга, допуская, что это могли быть доходы от бурового оборудования самого должника, сданного в аренду.

Однако апелляционный суд счел эти предположения неподтвержденными и отклонил жалобу. Апелляция также указала, что отказ в правопреемстве возможен при подтверждении аффилированности нового кредитора именно с компанией-должником, чего не заявлялось. Но окружная кассация заподозрила недобросовестность в действиях покупательницы, отметив наличие возбужденного уголовного дела по поводу незаконного использования и хищения имущества банкрота. В связи с этим спор отправили на новое рассмотрение.

Но по жалобе Татьяны Лисневской дело передали в экономколлегию ВС (см. «Ъ» от 8 октября), которая оставила в силе решение первой инстанции. Коллегия признала допустимым правопреемство кредитора(.pdf), так как уступка долга была оплачена и неясно, как связь покупательницы и продавца долга нарушает права других участников банкротного дела. Требование же раскрыть источник средств на покупку права в рамках решения вопроса о замене кредитора «является излишним», признал ВС.

Ян Назаренко