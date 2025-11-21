Reuters: США прекратят помощь Украине в случае ее отказа подписать мирный план

США пригрозили Украине прекращением поставок оружия и разведданных, если она откажется подписать план урегулирования российско-украинского конфликта до 27 ноября. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, США оказывают на Украину большее давление, чем когда-либо.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта опубликовал Axios. По информации источников издания в Белом доме, он был представлен российской и украинской сторонам для обсуждения. План включает 28 пунктов. Среди них — признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, сокращение численности армии Украины до 600 тыс. человек и отказ НАТО от размещения войск на Украине.

Полный текст «плана Трампа» — в подборке «Ъ».