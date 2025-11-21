Липецкий губернатор предложил распространить сельскую ипотеку на сферу туризма

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на заседании комиссии Госсовета РФ по туризму предложил расширить программу сельской ипотеки на работников туристической сферы, чтобы привлечь и удержать кадры. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт правительства Липецкой области Фото: сайт правительства Липецкой области

«Нам нужны не только новые объекты, но и кадры, которые в них будут работать. Поэтому идея с "туристической" сельской ипотекой – логичный шаг для закрепления специалистов на местах. Инициатива требует проработки на федеральном уровне, но обсуждать ее пора уже сейчас»,— отметил Игорь Артамонов.

Глава региона также предложил внедрить единые стандарты строительства гостиниц и использовать бережливые технологии для сокращения бумажной волокиты. По его словам, Липецкая область готова стать пилотной площадкой для этих изменений. Губернатор также выступил за создание единого окна для инвесторов в туризм на базе Агентства инвестиционного развития.

В ходе заседания подняли вопрос о запрете строительства в зонах охраны объектов культурного наследия. Игорь Артамонов предложил смягчить ограничения при условии сохранения внешнего вида памятников. По мнению главы региона, это позволит создать необходимую инфраструктуру для туристов, включая парковки и объекты обслуживания.

В марте сообщалось, что в рамках проекта «Земля для туризма» в Липецкой области признали подходящими для туристического бизнеса 76 гектаров площадок. Среди них — две территории в Ельце и Задонске и еще шесть земельных участков.

Егор Якимов