В Липецкой области нашли 76 гектаров площадок для турбизнеса

В рамках проекта «Земля для туризма» в Липецкой области признали подходящими для туристического бизнеса 76 гектаров площадок. Среди них — две территории в Ельце и Задонске и еще шесть земельных участков. Там можно разместить отели, спортплощадки, кемпинги, парки и другую инфраструктуру для туристов.

Желающие могут дистанционно забронировать перспективные объекты и начать свое дело. Для этого нужно воспользоваться сервисом «Земля для туризма» на единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных».

«Липецкая область уже реализует множество проектов, интересных для путешественников, которые положительно влияют на имидж субъекта и делают его все более популярным. А это в свою очередь гарантирует успешность новых идей и инициатив», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В проекте «Земля для туризма», реализацией которого занимается Росреестр, принимают 78 регионов России. Всего в его рамках выявили 199 территорий для турбизнеса общей площадью 9,8 тыс. га. Липецкая область участвует проекте с 2023 года.

Юрий Голубь