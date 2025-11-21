Пограничники Канады обвинили власти в создании «дыр» на границах

Профсоюз работников Пограничной службы Канады обвинил власти в том, что внедрение элементов автоматизации в процесс рассмотрения заявок на предоставление статуса беженцев создает «дыры» в безопасности страны. Об этом сообщает национальная вещательная корпорация CBC.

Речь идет о системе приема беженцев One Touch («Одно касание»), которая предполагает, что большинство заявителей физически опрашиваются сотрудниками Пограничной службы только один раз — при прибытии. Тогда же собираются их биометрические данные. Если после этого система признает мигранта «заявителем низкого риска опасности», все дальнейшие шаги по получению статуса беженца он проходит самостоятельно, причем онлайн. Статус ему присваивается автоматически. По словам представителей профсоюзов, в итоге так происходит с большинством заявителей.

Эксперты напоминают, что программа One Touch была представлена в пилотном режиме в 2022 году, а потом распространилась на всю страну. Однако со времени ее первоначальной оценки количество мигрантов, прибывающих в Канаду, заметно, увеличилось. «Мы не проверяем все истории, которые нам рассказывают,— отметил в интервью CBC президент профсоюза таможенных и пограничных работников Марк Уэбер.— Возможность перепроверять истории заявителей у нас на самом деле забрали».

Пограничная служба уже отреагировала на критику, заметив, что даже в настоящее время все заявители проводят «достаточно» времени с ее сотрудниками. «Это очень тщательный процесс. Идеален ли он? Нет. Идеального процесса быть не может»,— цитирует CBC заместителя главы Пограничной службы по вопросам разведки и правоприменения Аарона Макрори.

Андрей Келекеев