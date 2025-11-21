Клод Моне просил премьер-министра Франции спасти его кувшинки от дорожной пыли

Письмо художника Клода Моне к премьер-министру Франции Жоржу Клемансо, в котором он просит спасти кувшинки в его любимом саду в Живерни, будет продано на аукционе, организованном домом International Autograph Auctions. Торги пройдут 2 декабря в испанской Малаге. Эксперты ожидают, что цена письма составит до €15 тыс. Ранее это послание, написанное, как и большинство текстов Моне, фиолетовыми чернилами, не публиковалось.

Сад в Живерни в Нормандии, где Моне прожил 25 лет, изображен на сотнях его картин. Многие картины посвящены тамошнему пруду, а также растущим в нем кувшинкам. У Моне есть цикл «Кувшинки» примерно из 250 картин, на которых пруд и кувшинки изображены в разные сезоны, в разное время суток и при разном освещении.

В 1906 году Клод Моне написал письмо Жоржу Клемансо «как другу и министру», попросив того помочь побыстрее получить у местного префекта разрешение на ремонт грунтовой дороги неподалеку от его сада. Моне объяснял это тем, что по дороге рядом с ним часто проезжают повозки и машины, они поднимают пыль, которая «покрывает мой сад» и «вредит работе».

Художник писал, что такие запросы «всегда рассматриваются очень долго из-за административных процедур», и просил ускорить процесс. По словам представителя аукционного дома Франсиско Пиньеро, судя по всему, просьба Моне не осталась без внимания — вскоре после этого он получил разрешение и заасфальтировал дорогу на свои деньги.

Яна Рождественская