Песков подтвердил готовность России к переговорам по Украине

Россия по-прежнему полностью открыта к мирным переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва готова вести диалог на основе тех обсуждений, которые ранее проходили на саммите в Анкоридже.

Господин Песков воздержался от комментариев по поводу сообщений СМИ о том, что Владимир Зеленский якобы подпишет мирный план лидера США Дональда Трампа до 27 ноября.

«Мы не знаем, на чем основываются СМИ, когда они дают такое сообщение. Поэтому здесь разделять нечего», — отметил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, разделяют ли в Кремле подобный оптимизм средства массовой информации (цитата по ТАСС).

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал перечень из 28 пунктов, который он назвал новым мирным планом президента США Дональда Трампа.