Песков назвал две отдельные для России темы в переговорах с США

В переговорах России и США есть два отдельных направления — урегулирование украинского конфликта и устранение «двусторонних раздражителей» сторон. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, стороны практически не продвинулись по второй теме.

«Мы действительно предпочитали бы считать двумя разными треками двусторонние раздражители (России и США.— “Ъ”) и украинское урегулирование. Но продвинуться не очень-то удалось по раздражителям. Продвижения практически никакого нет»,— сказал господин Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что США придерживаются другой точки зрения. В Белом доме считают, что все переговорные темы зависят от продвижения в урегулировании конфликта на Украине, заявил господин Песков.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились на личную встречу во время телефонного разговора в середине октября. Планировалось, что саммит состоится в Будапеште. Через несколько дней господин Трамп заявил, что не хочет «терять время впустую», и поэтому не поедет на переговоры с российским президентом. Владимир Путин утверждал, что его американский коллега скорее говорит о переносе саммита в Будапеште, а не его отмене.