МИД Германии не счел «планом» предложения США по украинскому урегулированию

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что инициативу США по урегулированию конфликта на Украине пока нельзя назвать полноценным планом. По его словам, это скорее перечень тем и предложений.

«Мой американский коллега Марко Рубио уже говорил, что это не план, а перечень тем и вариантов, которые необходимо адаптировать и обсуждать»,— сказал Йоханн Вадефуль в эфире телеканала ZDF (цитата по «Интерфаксу»). Министр добавил, что любые усилия, направленные на стимулирование диалога между Россией и Украиной, правильные и заслуживают поддержки.

По словам господина Вадефуля, как Германия, так и Европа в целом должны быть привлечены к мирным переговорам. Для Берлина, убежден министр, важно, чтобы Киев участвовал во встречах на равных. Глава МИДа также анонсировал телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, во время которого стороны обсудят переговорный процесс. Ранее, сообщил министр, он затрагивал этот же вопрос с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Согласно предполагаемому тексту мирного плана CША, во время сделки Украине придется пойти на серьезные уступки. Среди них — признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими, сокращение украинских вооруженных сил, подтверждение внеблокового статуса и создание демилитаризованных зон на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, план предусматривает гарантии безопасности Украине и запрет на размещение иностранной военной базы в стране. Также в документе содержится предложение об отмене санкций против России.