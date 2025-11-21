Петербурженку арестовали по делу об убийстве малолетней дочери в Апраксином переулке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга до заключил под стражу Анну Джаббарову, обвиняемую в убийстве собственной малолетней дочери (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Срок меры — до 19 января 2026 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арестованная по обвинению в убийстве малолетней дочери Анна Джаббарова

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Арестованная по обвинению в убийстве малолетней дочери Анна Джаббарова

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, вечером 19 ноября 2025 года она, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нанесла девочке множественные удары и задушила ее в квартире дома в Апраксином переулке. После этого обвиняемая спрятала тело в диван и скрылась с места преступления.

Фигурантку задержали 20 ноября. Она полностью признала вину. Суд удовлетворил ходатайство об аресте, учтя, что Анна Джаббарова ранее была судима за вовлечение в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ), употребляет спиртное и наркотики, нигде не работает.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры Санкт-Петербурга.

Артемий Чулков