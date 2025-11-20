Пьяная мать задушила ребенка в Апраксином переулке и спрятала тело в диван

Вечером 19 ноября в квартире дома в Апраксином переулке нашли тело младенца с признаками насильственной смерти, сообщает городское управление СУ СК по Петербургу. Труп нашел отец ребенка, он же вызвал на место происшествия полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Криминалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы.

По версии следователей, ночью 7 ноября мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою четырехмесячную дочь, после чего спрятала сумку с телом в диван.

Подозреваемую задержали в одном из хостелов на улице Подвойского, ей предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует об избрании 28-летней петербурженке меры пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Маркелов