ФНС на 8% увеличит перечисления в госбюджет в 2025 году

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассчитывает выполнить план по перечислениям в федеральный бюджет, сообщил глава ведомства Даниил Егоров. По его словам, в 2025 году ФНС направит в бюджет около 27 млн руб., что на 8% больше прошлогоднего показателя.

«Что, собственно, и соответствует прогнозам, которые заложены в бюджет»,— уточнил господин Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

На вопрос главы государства о том, «как идет работа» ФНС и какова «собираемость», руководитель ФНС отметил, что бюджетная система страны устойчива, основные доходы — ненефтегазовые.

Господин Егоров добавил, что налоговая пытается обеспечивать самые комфортные условия для ведения бизнеса. «Преобразовывали всю эту систему работы с налогоплательщиками — как раз к этой цели и шли»,— похвалил президент. В качестве других достижений Владимир Путин назвал сокращение продолжительности проверок и количества предоставляемых в налоговую документов.

Владимир Путин встретился с Даниилом Егоровым в День работника налоговых органов. С профессиональным праздником поздравил сотрудников ФНС премьер Михаил Мишустин. Он поблагодарил налоговиков за неравнодушное отношение к делу.

Накануне Госдума в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс страны. Основные из них — поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором предприниматели на упрощенной или патентной системе налогообложения обязаны уплачивать НДС, и введение единой 30-процентной ставки НДФЛ для иноагентов.