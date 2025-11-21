Деньги без славы

Судебный процесс, в рамках которого бывший гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса пытается взыскать с руководства серии £64 млн, получил развитие. Судья лондонского суда постановил, что часть требований бразильца, который настаивает на том, что злонамеренные действия Международной автомобильной федерации (FIA) и на тот момент фактического владельца «Формулы-1» Берни Экклстоуна лишили его чемпионского титула в 2008 году, рассмотрению не подлежит ввиду бесперспективности. Но при этом суд счел, что у Массы есть все шансы доказать, что он действительно понес финансовые потери от действий ответчиков. В этой части иск будет рассмотрен полностью.

Судебный процесс, проходящий в Лондоне по иску бывшего гонщика «Формулы-1» Фелипе Массы, добрался до первой контрольной точки. Судья Роберт Джей обнародовал решение по итогам предварительных слушаний. Оно получилось таким, что обе стороны получили основания для оптимизма. Удовлетворение ответчиков, а среди них FIA компания Formula One Management (подконтрольна нынешнему владельцу серии Liberty Media) и бывший хозяин «Формулы-1» Берни Экклстоун, вызвало то, что суд отказался рассматривать требование Массы признать ответчиков виновными в нарушении установленных процедур и сговоре, приведшем к тому, что бразилец в 2008 году не стал чемпионом мира. Суд также постановил, что не станет пересматривать итоги чемпионата 17-летней давности, равно как не станет высказывать мнение о том, что Масса действительно лишился титула из-за сговора третьих лиц.

«Данный иск не может переписать итоги чемпионата мира 2008 года. Однако если бы судебное признание в требуемой форме было предоставлено, именно так господин Масса представил бы свою победу миру, и именно так это было бы воспринято общественностью»,— отметил судья. Суд рекомендовал истцу пересмотреть и конкретизировать свои требования, а также привлечь к участию в процессе специалиста по французскому праву. Штаб-квартира FIA расположена в Париже, и структура зарегистрирована именно во французской юрисдикции. FOM базируется в Великобритании. Гражданином Великобритании является и господин Экклстоун.

У Фелипе Массы есть свои поводы для оптимизма. Он даже заявил после обнародования решения суда, что «это великий день для меня, для справедливости, для всех, кто любит “Формулу-1”».

Радость бразильца вызвало решение судьи отклонить аргумент ответчиков об истечении шестилетнего срока давности. Суд постановил, что, хотя истец и имел основания полагать, что его права были нарушены еще в 2008 году, требуемые основания для обращения в суд у него по независящим от него причинам появились только в 2023-м. Что не менее важно, судья счел, что у Фелипе Массы есть все шансы доказать, что ему действительно был нанесен значительный материальный урон, и добиться выплаты компенсации. А бразилец требует выплатить ему £64 млн.

В основе иска лежит история, случившаяся в 2008 году на Гран-при Сингапура. Масса, выступавший за Ferrari, лидировал по ходу гонки. На 16-м круге гонщик Renault Нельсон Пике-младший, врезался в отбойник в таком месте, что было невозможно избежать появления на трассе машины безопасности. Участники гонки, пользуясь моментом, ринулись менять резину. Кроме первого номера Renault Фернандо Алонсо (стартовал с 15-го места). Испанец «удачно» провел свой пит-стоп до аварии Пике и в итоге оказался в лидерах. А Массе еще и не повезло — механики Ferrari отвратительно отработали на пит-стопе. В результате бразилец в той гонке ничего не заработал. А вот Алонсо стал первым. Но важнее то, что третьим к финишу пришел Льюис Хэмилтон (тогда он выступал за McLaren).

Очки, набранные британцем в Сингапуре, позволили ему в итоге стать чемпионом мира по итогам последней, бразильской гонки. В итоговом протоколе Массу он опередил всего на одно очко.

В 2009 году Пике-младший после увольнения из Renault рассказал, что руководитель команды Флавио Бриаторе и главный инженер команды Пэт Симондс приказали ему под угрозой непродления контракта врезаться в стену в оговоренном месте, чтобы обеспечить победу Алонсо. Проведенное FIA расследование подтвердило слова гонщика. Бриаторе и Симондс были дисквалифицированы, Renault отделалась условным наказанием. История вроде бы забылась, но в 2023 году Берни Экклстоун вдруг заявил изданию F1 Insider, что он и Макс Мосли, который тогда возглавлял FIA, знали о том, что натворили руководители Renault, еще по ходу сезона 2008 года, однако решили ничего не предпринимать. Экклстоун признал, что, если бы руководство серии действовало согласно регламенту, итоги сингапурской гонки следовало бы аннулировать. «Действуй мы по регламенту, чемпионом стал бы не Хэмилтон, а Масса»,— сказал Берни Экклстоун. Позже он, правда, принялся говорить, что в силу возраста (британцу уже 95 лет) лишь смутно помнит, что вроде бы общался с каким-то репортером в Германии, но тот говорил на ломаном английском и, вероятно, все неправильно понял. Но было поздно — Масса уже получил основания для обращения в суд.

Александр Петров