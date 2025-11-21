Цены на газ в Европе упали до минимума за 18 месяцев из-за «плана Трампа»

Цены на газ в Европе упали до минимума с мая прошлого года. Так рынок отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который согласился работать над «планом Трампа», сообщил Bloomberg.

По данным биржи ICE Futures, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах (виртуальная торговая площадка природным газом) упала до €30,2 (-3,1%) за 1 МВт·ч — это $365,9 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Forex.

По данным Bloomberg, Россия обеспечивает около 10% поставок газа в Европу. Мирное соглашение по Украине может способствовать росту экспорта российских энергоресурсов и последующему снижению цен.

Накануне издание Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта», который состоит из 28 пунктов. Среди них — признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, сокращение численности украинской армии до 600 тыс. человек, снятие с России санкций и отказ НАТО от размещения войск на Украине. По данным издания, Киев и Вашингтон договорились как можно скорее подписать соглашение.

