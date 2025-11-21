Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В парламенте Союзного государства призвали усилить погранконтроль в Карелии

Усиление пограничного контроля в Карелии приобретает особую актуальность после вступления Финляндии в НАТО. Об этом заявил председатель комиссии Парламентского собрания Союзного государства по безопасности Геннадий Лепешко на заседании в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Заседание Парламентского собрания Союзного государства.

Фото: пресс-служба правительства Республики Карелия

«Карелия является важным элементом обеспечения безопасности для Союзного государства»,— отметил господин Лепешко. Премьер-министр Карелии Андрей Сергеев добавил, что Петрозаводск сегодня является «форпостом на границе с Финляндией — страной-участником блока НАТО».

Власти Карелии развивают сотрудничество с Белоруссией в сфере безопасности, а также наращивают товарооборот и туристические связи, подчеркнул чиновник. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о создании в приграничных районах народных дружин для содействия пограничникам.

Артемий Чулков

