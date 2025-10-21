Дефицит бюджета Орловской области в 2026 году может составить 934 млн рублей

В Орловском облсовете 28 октября пройдут публичные слушания проекта бюджета региона на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов. В пояснительной записке к проекту указано, что планируемый дефицит бюджета в 2026 году составит 934,2 млн руб. при доходах в 58,1 млрд руб. и расходах в 59,1 млрд руб.

Планируется, что в 2027 году дефицит снизится до 172,6 млн руб., а 2028 год будет бездефицитным. В следующем году налоговые доходы должны составить 40,8 млрд руб. (70,2% от общего объема доходов), а безвозмездные поступления — 17,3 млрд руб. (29,8%).

Отмечается, что на социально-культурную сферу направят 37,6 млрд руб. (63,7% от всех расходов), в том числе 14,2 млрд руб. — на образование, 15,7 млрд руб. — на соцподдержку населения и 5,2 млрд руб. — на медицину. Еще 7,9 млрд руб. планируют выделить на реализацию нацпроектов.

Депутаты облсовета выразили беспокойство, что, несмотря на увеличение финансирования закупок льготных лекарств на 100 млн руб., этой суммы «может оказаться недостаточно». Руководитель регионального департамента финансов пояснила, что объем выделенных средств «был определен из реальных возможностей облбюджета».

Егор Якимов