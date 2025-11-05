Два здания и участок в Белгородской области не смогли продать за 40 млн рублей

Никто не заявился на третий аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Мира в Старом Осколе Белгородской области. В связи с этим торги признали несостоявшимися, следует из документации тендера. Начальная цена лота составляла 39,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имущественный комплекс на улице Мира в Старом Осколе Белгородской области

Фото: «Дом. РФ» Имущественный комплекс на улице Мира в Старом Осколе Белгородской области

Фото: «Дом. РФ»

На торги выставляли два одноэтажных здания общей площадью 1,4 тыс. кв. м и земельный участок на 8,5 тыс. кв. м. Они находятся в федеральной собственности. Начальная цена имущественного комплекса во многом сложилась из стоимости земли: здания оценены в 1 руб. каждое.

Новые торги пока не объявляли.

Комплекс расположен в Центральном районе города, рядом со стадионом «Труд» и в шаговой доступности от леса «Горняшка». Его уже пытались продать осенью 2024 года и весной 2025-го. На первых торгах начальная цена лота составляла 48,3 млн руб., на вторых — 39,8 млн. Оба тендера не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.

Алина Морозова