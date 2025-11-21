Суд рассмотрит заявление экс-совладелицы ЧЭМК Людмилы Антиповой о банкротстве

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление бывшей совладелицы Челябинского электрометаллургического комбината, супруги Юрия Антипова Людмилы Антиповой о признании себя банкротом, сообщает пресс-служба суда. Размер задолженности превышает 46,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ

Людмила Антипова также просит ввести в отношении нее процедуру реализации имущества и утвердить финансового управляющего из числа членов ассоциации арбитражных управляющих «Арсенал» (Омск). К участию в деле в качестве третьего лица привлечена Генеральная прокуратура РФ. Первое заседание назначено на 28 января 2026 года. Бывшая совладелица ЧЭМК подала заявление 13 ноября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры изъял у супругов Юрия и Людмилы Антиповых акции АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил еще один иск надзорного ведомства и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК Юрия Антипова, Александра Аристова и членов их семей 105 млрд руб. В счет долга активы ГК «Ариант» перешли в собственность государства. Имущество всех ответчиков было арестовано на сумму 46 млрд руб.

Виталина Ярховска