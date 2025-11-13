Бывшая совладелица ЧЭМК Людмила Антипова подала заявление о банкротстве

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление бывшей совладелицы Челябинского электрометаллургического комбината, супруги Юрия Антипова Людмилы Антиповой о признании себя банкротом. Размер задолженности превышает 46,2 млрд руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Заявление Людмила Антипова направила 13 ноября. Суд еще не принял его к производству. В качестве иных лиц в деле будет участвовать ассоциация арбитражных управляющих «Арсенал» (Омск).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры изъял у супругов Юрия и Людмилы Антиповых акции АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил еще один иск надзорного ведомства и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК Юрия Антипова, Александра Аристова и член их семей 105 млрд руб. В счет долга активы ГК «Ариант» перешли в собственность государства. Имущество всех ответчиков было арестовано на сумму 46 млрд руб.

Виталина Ярховска