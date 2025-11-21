В Мамадышском районе Татарстана ввели карантин по бешенству

В Мамадышском районе Татарстана введен карантин по бешенству животных на территории Сокольского сельского поселения. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ограничения установлены в селе Соколка. Карантин будет действовать не менее 60 дней после уничтожения последнего заболевшего животного и завершения санитарных мероприятий.

В эпизоотическом очаге в радиусе 10 м запрещены лечение больных животных, посещение территории посторонними, а также ввоз и вывоз животных. В неблагополучном пункте (2 км от очага) введен запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий с участием животных, а также на отлов диких животных для зоопарков.

Ранее сообщалось, что в этом месяце в некоторых районах Татарстана ввели карантин из-за вспышек птичьего гриппа.

Анна Кайдалова