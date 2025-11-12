В Лениногорском районе Татарстана введены ограничительные меры в связи с выявлением очага высокопатогенного птичьего гриппа. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

В Лениногорском районе Татарстана введен карантин из-за вспышки птичьего гриппа

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Очаг заболевания зафиксирован на территории личного подсобного хозяйства в Письмянском сельском поселении. Радиус очага составил 200 метров, на этой территории введен запрет на перемещение, убой и лечение птиц, а также на ввоз и вывоз птицы, яиц и кормов. Под запретом также вывоз продуктов птицеводства, выгульное содержание птиц, закладка яиц на инкубацию и въезд транспорта.

Вокруг очага установлена угрожаемая зона в радиусе 5 км, куда вошло село Старая Письмянка. Там запрещены перевозка птиц, проведение ярмарок и выставок с участием животных. За радиусом очага находится зона наблюдения, она охватывает территорию радиусом 100 км, включая 17 районов Татарстана.

Главному управлению ветеринарии поручено разработать план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения вируса. Контроль за исполнением указа возложен на Кабинет Министров Татарстана.

Анна Кайдалова