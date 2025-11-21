Президент Сербии заявил о непричастности к «снайперскому туризму»

Президент Сербии Александр Вучич отрицает свою причастность к так называемому снайперскому туризму в Сараево во время войны в Боснии и Герцеговине. В его пресс-службе эти обвинения назвали «хрестоматийным случаем злостной дезинформации, специально направленной на подрыв институционального доверия к Республике Сербия и ее президенту».

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Ранее в ноябре миланская прокуратура начала расследование в отношении итальянцев, которых подозревают в том, что во время осады Сараево боснийскими сербами в 1992–1996 годах они ездили туда, чтобы пострелять по жителям города. Расследование началось после сбора писателем Эццио Гаваццени доказательств того, что богатые люди платили деньги, чтобы стрелять по жителям осажденного города «ради развлечения».

На этой неделе хорватский журналист Домагой Маргетич подал заявление в миланскую прокуратуру — по его словам, господин Вучич во время осады Сараево бывал на позициях вокруг города, с которых, по утверждениям свидетелей, стреляли «снайперы-туристы». Журналист при этом ссылается в числе прочего на интервью самого господина Вучича от 1994 года. Также господин Маргетич ссылается на слова Славко Алексича, командира отряда сербских четников. Тот рассказал, что господин Вучич приезжал на позиции и оказывал услуги переводчика иностранцам. В пресс-службе президента Сербии заявили, что эти сообщения противоречат фактам: господин Вучич тогда работал журналистом и переводчиком в соседнем городе, «не имел контактов с военными и не занимался какой-либо оперативной деятельностью».

Яна Рождественская