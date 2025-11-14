Итальянская прокуратура взялась за «снайперский туризм»

Прокуратура Италии начала расследование дела о так называемом снайперском туризме: во время боснийской войны 1990-х годов состоятельные люди могли за большие деньги съездить в окрестности Сараево для стрельбы по мирным жителям «ради развлечения». Информация об этом всплывала и раньше, но до приговоров конкретным лицам дело не доходило. Нынешнее расследование может привести не только к выявлению отдельных преступников, но и к новым обвинениям в адрес сербов, чья армия более трех лет осаждала Сараево и создавала условия для «снайперского туризма». С подробностями —– корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters

О начале расследования так называемого снайперского туризма сообщили на этой неделе сразу несколько итальянских изданий, после чего тему активно подхватили на Балканах, прежде всего в Боснии. Согласно информации СМИ, дело ведет итальянский прокурор Алесандро Гобис. Он выдвинул обвинения против неустановленных лиц за «преднамеренные убийства людей, отягченные жестокостью и низкими побуждениями».

Речь идет о том, что во время боснийской войны (1992–1995 годы) для состоятельных людей из Европы и США организовывались поездки в окрестности осажденного Сараево. Цель — стрельба по местным жителям «ради развлечения». Расположенная в котловине боснийская столица находилась в осаде армии сербов 1425 дней, и за это время огнем снайперов и артиллерии с окрестных холмов было убито около 13 тыс. жителей, в том числе более 1 тыс. детей.

За «снайперский туризм» платились большие деньги, по данным следствия — суммы, сопоставимые с нынешними €80–100 тыс.

Об этих чудовищных преступлениях говорили и раньше. Три года назад, например, вышел документальный фильм словенского режиссера Мирана Зупанчича «Сараевское сафари». Предпринимались и попытки провести прокурорские расследования. Однако до предъявления обвинений конкретным лицам, а тем более до приговоров дело до сих пор не доходило.

Нынешнее расследование, судя по просочившейся в СМИ информации, выявило новые детали «снайперского туризма». Так, установлено, что сбор желающих в нем поучаствовать происходил в итальянском Триесте, потом чартерным рейсом их доставляли в Белград, а уже оттуда — вертолетом в окрестности Сараево.

Помимо выявления конкретных участников «снайперского туризма» итальянское расследование может привести и к новым обвинениям в адрес сербской стороны. Причем не только в отношении армии боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича, которая более трех лет осаждала Сараево и создавала условия для так называемых туристов, предоставляя им в том числе снайперские винтовки. Боснийские спецслужбы в свое время утверждали, что координатором «снайперского туризма» была тогдашняя Служба госбезопасности Сербии во главе с Йовицей Станишичем, который считался правой рукой президента Слободана Милошевича. Гаагский трибунал уже приговорил Йовицу Станишича к 15 годам тюремного заключения, а одним из обвинений был как раз «террор гражданского населения Сараево огнем снайперов».

Геннадий Сысоев