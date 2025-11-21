В октябре на Кубани выдали кредитных карт на 6,66 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало рост активности на рынке кредитных карт в октябре 2025 года. По данным бюро, банки оформили 1,4 млн договоров на кредитные карты с совокупным лимитом 140,28 млрд руб., при среднем лимите 101 тыс. руб. По отношению к сентябрю число новых карт увеличилось на 5%, тогда как общий объем лимитов сократился на 3%. В предыдущем месяце было открыто 1,33 млн карт на 144,87 млрд руб., средний лимит составлял 109 тыс. руб.

В годовом выражении динамика остается отрицательной: число выдач сократилось на 24%, совокупный объем лимитов — на 38%. В октябре 2024 года россияне получили 1,83 млн карт с лимитом 226,59 млрд руб., а средний лимит за год уменьшился на 23 тыс. руб., до 124 тыс. руб.

С января по октябрь 2025 года банки выдали 12,23 млн кредитных карт с общим лимитом 1,52 трлн руб., что на 46% меньше по количеству и на 42% — по объему, чем за аналогичный период 2024 года. Годом ранее за десять месяцев было оформлено 22,57 млн карт на 2,62 трлн руб.

Крупнейшие регионы по объему лимитов в октябре — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. В столице было открыто 109,27 тыс. карт на 14,68 млрд руб., в Подмосковье — 89,13 тыс. карт на 10,51 млрд руб., в Петербурге — 61,63 тыс. карт на 7,1 млрд руб. В Краснодарском крае банки выдали 65,46 тыс. карт на 6,66 млрд руб., в Свердловской области — 44,89 тыс. карт на 4,23 млрд руб.

Вячеслав Рыжков