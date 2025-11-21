На Урале арестовали учителя по обвинению в покушении на убийства детей

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест 33-летнего учителя игре на балалайке Артема Ваганова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Его обвиняют в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 и п «а» ч.2 ст.105 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Следствие утверждает, что преподаватель надевал пакет на голову учащимся и удерживал его.

Суд арестовал педагога до 19 января 2026 года.

Напомним, Артема Ваганова задержали, после того, как в интернете распространилась видеозапись, на которой учитель сидит рядом с лежащим подростком и держит у него на голове пакет. Он якобы приглашал к себе домой подростков и предлагал им деньги, за то, чтобы он душил их пакетом. Педагог называл это «проверкой» дыхания.

Известно, что педагог работал в отделе дополнительного образования в школе №17, где много лет возглавлял детский балалаечный ансамбль «Обертон». Как сообщили «Ъ-Урал» в администрации города, Артем Ваганов уволился по собственному желанию.

Полина Бабинцева