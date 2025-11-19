В Екатеринбурге возбудили дело в отношении учителя, который душил детей пакетом

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего учителя игры на балалайке Артема Ваганова, который душил детей пакетом, сообщил портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника E1.RU, мужчина приглашал детей в возрасте от 10 до 15 лет к себе домой, и предлагал детям деньги за то, чтобы душить их пакетом. Учитель называл это «проверкой» дыхания.

В интернете распространилась видеозапись, на которой Артем Ваганов сидит рядом с лежащим подростком и держит пакет у него на лице. После чего родители обратились в полицию. Известно, что мужчина уже уволился по собственному желанию. Ранее он работал в отделе дополнительного образования в школе №17, где много лет возглавлял детский балалаечный ансамбль «Обертон».

Следственный комитет возбудил дело по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы и запрет на работу по профессии. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Полина Бабинцева