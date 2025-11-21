Котировки ЛУКОЙЛа выросли на 2% после рекомендаций по дивидендам

Котировки ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) на Мосбирже кратковременно поднимались на 2%, до 5580 руб. за акцию, сообщает Интерфакс. По состоянию на 13:40 мск бумаги компании снизились до 5481 руб. за акцию.

Сегодня совет директоров рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивидендов по итогам девяти месяцев в размере 397 руб. на акцию. Реестр акционеров для их получения закроют 12 января 2026 года. В прошлом году за аналогичный период компания выплатила дивиденды в размере 514 руб. на акцию.

Согласно отчетности ЛУКОЙЛа по РСБУ, чистая прибыль компании за девять месяцев 2025 года составила 352,5 млрд руб. Это на 14,2% меньше, чем годом ранее.