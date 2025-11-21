«Не старайтесь надышаться на "упрощенке"»

Прогнозы сбываются. Около полугода назад мы предполагали, что Россия идет к отмене упрощенной системы налогообложения (УСН) и переходу на НДС. И вот вчера, 21 ноября, Госдума в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс. С 2026 года повысится НДС, снизится предельный доход для перехода на упрощенную систему налогообложения, меняются правила применения патентной системы налогообложения для ИП (индивидуальных предпринимателей).

Какой план действий для предпринимателей, подпадающих под НДС (неважно, в 2026 или 2027 году): нужно уже искать поставщиков товаров и услуг также с НДС (соответственно, вы будете этот налог возмещать); заранее просмотреть алгоритм выручки за последние 2–3 года и просчитать, сколько нужно заплатить. Плюс к тому очень важный момент: расходы по налогу на прибыль не регламентированы, то есть мы все их можем ставить в расходы. А по УСН налоговая очень много «выкидывает», потому что там закрытый перечень расходов. К примеру, такие элементарные статьи, как подбор персонала или маркетинг, мы уже не сможем брать в расходы. Соответственно, за счет этого налог увеличивается.

Кроме того, как ни крути, «упрощенку» надо платить — или минимальный налог, или процент с дохода. По налогу на прибыль — если ты действительно сработал в убыток, то тогда ничего не нужно платить. Убыток можно перенести на следующий год.

Немаловажный момент: так как все переходят на НДС, нужно сделать анализ расчета за последние два-три года, просчитать, сколько бы я возместил, если бы все мои поставщики были с НДС, и сколько бы я с реализации заплатил при этом. Проще всего в данном случае нанять финансового консультанта или бухгалтера, который за пару дней просчитает все риски и преимущества и сэкономит вам и время, и деньги.

Также не забывайте смотреть Налоговый кодекс: там перечислены льготные категории вплоть до 0%. В частности, ст. 149 — это операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Там перечислены медицинские, образовательные организации, общепит — достаточно большой список.