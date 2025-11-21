«Не старайтесь надышаться на "упрощенке"»
Налоговый эксперт Снежана Буторина о плане действий для предпринимателей в 2026 году
Прогнозы сбываются. Около полугода назад мы предполагали, что Россия идет к отмене упрощенной системы налогообложения (УСН) и переходу на НДС. И вот вчера, 21 ноября, Госдума в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс. С 2026 года повысится НДС, снизится предельный доход для перехода на упрощенную систему налогообложения, меняются правила применения патентной системы налогообложения для ИП (индивидуальных предпринимателей).
Фото: предоставлено автором
Какой план действий для предпринимателей, подпадающих под НДС (неважно, в 2026 или 2027 году): нужно уже искать поставщиков товаров и услуг также с НДС (соответственно, вы будете этот налог возмещать); заранее просмотреть алгоритм выручки за последние 2–3 года и просчитать, сколько нужно заплатить. Плюс к тому очень важный момент: расходы по налогу на прибыль не регламентированы, то есть мы все их можем ставить в расходы. А по УСН налоговая очень много «выкидывает», потому что там закрытый перечень расходов. К примеру, такие элементарные статьи, как подбор персонала или маркетинг, мы уже не сможем брать в расходы. Соответственно, за счет этого налог увеличивается.
Кроме того, как ни крути, «упрощенку» надо платить — или минимальный налог, или процент с дохода. По налогу на прибыль — если ты действительно сработал в убыток, то тогда ничего не нужно платить. Убыток можно перенести на следующий год.
Немаловажный момент: так как все переходят на НДС, нужно сделать анализ расчета за последние два-три года, просчитать, сколько бы я возместил, если бы все мои поставщики были с НДС, и сколько бы я с реализации заплатил при этом. Проще всего в данном случае нанять финансового консультанта или бухгалтера, который за пару дней просчитает все риски и преимущества и сэкономит вам и время, и деньги.
Также не забывайте смотреть Налоговый кодекс: там перечислены льготные категории вплоть до 0%. В частности, ст. 149 — это операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Там перечислены медицинские, образовательные организации, общепит — достаточно большой список.