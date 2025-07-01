Организации и предприниматели, которые пользуются упрощенной системой налогообложения (УСН), с 2025 года при выручке свыше 60 млн руб. платят налог на добавленную стоимость (НДС). На данный момент в Государственной думе разрабатывается законопроект о снижении порога выручки. Какой окажется сумма — пока неизвестно. Но это уже предпосылка к тому, что Россия идет к отмене упрощенной системы налогообложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель БК «Центр Содействия Бизнесу» Снежана Буторина рассказала о предстоящих изменениях в стране

Фото: Снежана Буторина Основатель БК «Центр Содействия Бизнесу» Снежана Буторина рассказала о предстоящих изменениях в стране

Фото: Снежана Буторина

Малый бизнес, конечно, в замешательстве. Некоторые бухгалтеры и экономисты в прошлом году не предсказали будущее положение дел. И сейчас многие предприниматели обращаются к нам, потому что «попали» на НДС, а это серьезный налог, который им нужно заплатить. То есть если изначально вы платили по «упрощенке», то теперь к этому добавляется еще 5-7% НДС.

Вообще НДС — это главный налог России, он включен в стоимость любого товара и услуги: завод изначально закладывает его при производстве, затем оптовик, далее еще одно звено — розничный продавец. И конечным плательщиком НДС всегда является физическое лицо.

Представим ситуацию для предпринимателя на общем режиме налогообложения. Он произвел товар, реализовал его дальше и заложил в стоимость НДС, который должен заплатить в бюджет. И в таком случае он всегда сможет возместить часть НДС. Но сейчас у нас эта цепочка рвется: предприниматели на «упрощенке» оплачивают НДС, покупая стандартно ту или иную услугу, но от государства не могут возместить эти траты.

Многие организации, проанализировав ситуацию, с 2025 года уже перешли на общий режим, потому что посчитали, что это выгоднее. За исключением тех фирм, которые занимаются только услугами, например, юридическими, бухгалтерскими, консалтинговыми и другими. Так как они практически ничего не покупают, поэтому им и возмещать с НДС нечего. Я считаю, что на законодательном уровне для них нужно ввести налоговые льготы.

Поэтому далеко не каждому предпринимателю стоит бояться того, что отменят «упрощенку».