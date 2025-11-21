В Ярославской области с начала года в ДТП погиб 21 пешеход

С начала года в Ярославской области зарегистрировано 225 ДТП с участием пешеходов, включая несовершеннолетних. В этих авариях погибли 21 человек, 213 получили травмы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: УМВД России по Ярославской области

76 аварий произошли по вине водителей, которые не уступили дорогу пешеходам. В результате таких аварий 4 пешехода погибли и 75 получили травмы. За последние сутки зафиксировано два ДТП с наездами на пешеходов.

Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия для повышения безопасности пешеходов. За 10 месяцев к административной ответственности привлечены более 2,6 тыс. водителей за несоблюдение правил. Водителей призывают быть внимательными и осторожными, а пешеходов — переходить дорогу только по пешеходным переходам и использовать световозвращающие элементы.

Антон Голицын