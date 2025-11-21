Запорожский губернатор уволил секретаря избиркома по коррупционным основаниям

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий освободил от должности секретаря избирательной комиссии региона Елену Сивенкову. Соответствующий указ опубликован на сайте запорожского правительства.

Как следует из документа, госпожа Сивенкова освобождена от должности на основании доклада комитета по противодействию коррупции, выявившего нарушение положений федерального закона «О противодействии коррупции» в части обязанности предоставлять сведения о доходах и имуществе. В чем именно заключается нарушение, в указе не уточняется.

Напомним, 23 октября Евгений Балицкий лишил полномочий главу избиркома Галину Катющенко. Позже он пояснил, что по ее счетам за год прошло 40 млн руб., объяснить происхождение которых она не смогла. Глава Центризбиркома Элла Памфилова тогда резко раскритиковала действия губернатора, заявив, что увольнение членов комиссий в полномочия глав субъектов не входит. В результате запорожская прокуратура оспорила указ господина Балицкого в суде.

Андрей Прах