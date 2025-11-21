Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ярославца арестовали за удар девушки ножом в караоке-баре

В Ярославле суд арестовал 32-летнего обвиняемого, ранее судимого, за нападение на девушку. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2025 года в караоке-баре в центре Ярославля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ударил девушку ножом по лицу, причинив ей физический вред. На лице потерпевшей остался шрам. Обвиняемому предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ за хулиганство с применением оружия.

Прокуратура Кировского района поддержала ходатайство следствия, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело расследует районная полиция.

Антон Голицын

