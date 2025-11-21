Бизнесмен и его сообщник незаконно легализовали в Петербурге около 3 тыс. мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге генерального директора нескольких хостелов и его сообщника, которые помогали мигрантам легализоваться в России. О пресечении очередного канала незаконной миграции в городе на Неве сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Волк / МВД РФ Фото: Ирина Волк / МВД РФ

По версии следствия, выходец из Средней Азии предлагал соотечественникам за 5-7 тысяч рублей оформить фиктивную регистрацию в хостелах Невского района. Дополнительной услугой являлось оформление патента за сумму до 34 тыс. рублей. Таким образом злоумышленники незаконно «прописали» в Петербурге около 3 тыс. иностранцев.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Дома у фигурантов проведены обыски, изъяты документы, печати и телефоны. Один из задержанных помещен в СИЗО, другой отправлен под домашний арест, уточняется в сообщении госпожи Волк.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о масштабном рейде, который провела петербургская полиция у миграционного центра на улице Красного Текстильщика. В ходе него тогда было проверено почти 100 иностранных граждан и 150 автомобилей.

Андрей Цедрик