Россия пригрозила Норвегии ограничениями для морских судов

Россия заявила о готовности принять ответные меры, если Норвегия не снимет ограничения с российских судов, лишенных доступа к норвежской экономической зоне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.

Москва намерена поднять вопрос санкций на заседании Российско-норвежской комиссии по рыболовству, которое пройдет 8-12 декабря. Как отметил господин Соколов, ситуация осложняется тем, что российских судов в норвежских водах больше, чем норвежских — в российских.

В июле Норвегия ввела санкции против компаний «Мурман Сифуд» и «Норебо», запретив им промысл в своих водах. Россия в ответ направила ноту протеста, заявив, что такие действия нарушают соглашение 1976 года о взаимных отношениях в области рыболовства.