Норвегия грозит «мелкой рыбой»

Норвегия пригрозила россиянам «мелкой рыбой» из-за заморозки переговоров — так в правительстве страны отреагировали на отсутствие прогресса в распределении квот на вылов трески в Баренцевом море. В норвежской экономической зоне водится более крупная рыба, чем в российской, отметила министр рыболовства Марианна Сивертсен Нэсс. По ее словам, без договоренностей россияне не смогут ловить треску у берегов Норвегии. Точная дата переговоров Осло и Москвы на тему отлова рыбы до сих пор не согласована, несмотря на две внеочередные встречи, передает издание High North News. При этом норвежские власти выразили надежду, что заключить соглашение можно будет в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gwladys Fouche / Reuters Фото: Gwladys Fouche / Reuters

Отсутствие консенсуса по этому вопросу негативно влияет на промышленность обеих стран, считает управляющий партнер Agro and food communcations Илья Березнюк: «С точки зрения какого-либо дальнейшего развития по вылову ни одной, ни другой стороне это ничего хорошего не сулит. В первую очередь я вижу проблемы, связанные с атлантической треской, поскольку и Россия, и Норвегия являются крупнейшими добытчиками данного вида рыбы. В данном регионе он наиболее высокодоходный и популярный, а российские и норвежские поставщики тресковых являются крупнейшими для Европы.

В последние годы с треской появились проблемы. Вылов сокращался, то есть снижались допустимые уловы у обеих сторон. Тут влияет биологический фактор, так как в Баренцевом и Белом морях популяция этой рыбы заметно сократилась. И взаимные запреты, конечно, негативно повлияют как на одну, так и на другую сторону. До 70% наших судов принимались норвежской стороной в своих портах. С точки зрения логистики это все было гораздо легче».

В конце октября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что переговоры с Норвегией по вопросу отлова в Баренцевом море стоят на паузе. По словам чиновника, Осло не выполняет соглашения и проводит антироссийскую политику. Качество пищевой продукции упадет, если Россия займется отловом в своих водах, отмечает президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев: «Мы традиционно ловили треску в экономической зоне Норвегии. В российской экономзоне похожие рыбы выловили еще в советское время.

Это означает, что треска мигрирует ближе к Норвегии. Там вода теплее из-за Гольфстрима, и крупная рыба держится именно там. Если Норвегия не даст нам возможность вылавливать рыбу у себя, нам придется ловить ее в своей. Там рыба будет мельче, и ее будет меньше. После того, как случился инцидент с несколькими судами, которым в Норвегии запретили появляться в экономзоне, началась конфликтная ситуация. Однако у нас есть, что придумать в ответ».

В июле Норвегия ввела санкции против двух российских компаний – «Мурман Сифуд» и «Норебо». Предприятиям запретили рыбачить в норвежских водах. В ответ Россия вручила Норвегии ноту протеста. В Москве сочли действия Осло нарушением соглашения от 1976 года.

Леонид Пастернак