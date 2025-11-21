Жителя Херсонщины обвинили в поддержке украинской армии

На жителя Херсонской области завели уголовное дело за призывы в соцсетях финансово поддерживать украинскую армию. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, 56-летний мужчина, проживающий в Каховском муниципальном округе, в июне 2024 года разместил со своего аккаунта в одной из групп в Telegram текст с предложением переводить деньги на нужды украинских военных, участвующих в боевых действиях против России. Подозреваемого задержали, предъявив ему обвинение в рамках уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). В ходе допроса мужчина полностью признал вину. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее 29-летнюю девушку из Херсонской области приговорили к трем годам лишения свободы за призывы в соцсетях финансировать вооруженные силы Украины.

Александр Дремлюгин, Симферополь