Срок по расчету

Суд приговорил экс-главу Управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллину к четырем годам условного срока. Ее бывшие подчиненные Ренат Ахметзянов и Ландыш Шарафутдинова также получили 1 год 8 месяцев и 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. Трех фигурантов обвиняли в хищении премий сотрудников ЗАГС в размере более 16,4 млн руб. В судебной практике условное наказание в делах о превышении должностных полномочий назначается в 52,5%, о мошенничестве — в 30%. Гособвинитель требовал приговорить Гульшат Нигматуллину к шести годам колонии, а двух других фигурантам — к двум годам. Эксперт считает, что у прокуратуры есть шанс обжаловать решение суда.

Экс-глава ЗАГС Татарстана и двое бывших подчиненных получили условные сроки по делу о хищении премий на 16,4 млн рублей

Вахитовский суд приговорил экс-главу Управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллину к четырем годам условного срока. Ей также назначили штраф в размере 500 тыс. руб. и лишили права занимать должности на госслужбе на 2,5 года. Ее подчиненные — заместитель Ренат Ахметзянов и главный бухгалтер Ландыш Шарафутдинова — получили 1 год 8 месяцев и 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. Им также запретили занимать должности на госслужбе сроком на 2 года.

На оглашении приговора присутствовало большое число журналистов, родственников обвиняемых не было. Когда Гульшат Нигматуллина вошла в зал суда в стороне стола защиты, кто-то громко произнес: «Икона стиля!». По-видимому, одного из адвокатов впечатлил зеленый пиджак с брошью у фигурантки. Экс-главу ЗАГС признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а ее бывших подчиненных — по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

После заседания адвокат Гульшат Нигматуллиной отказалась от комментариев. Защитник Рената Ахметзянова Руслан Губаев сообщил, что решение об обжаловании приговора будет принято после его изучения. Так же «Ъ Волга-Урал» ответили и в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Гособвинитель Анна Маркарьян просила для Гульшат Нигматуллиной шесть лет лишения свободы в колонии, а для ее бывших подчиненных — по два года в колонии.

Адвокат Руслан Губаев и бывший заместитель главы ЗАГС Татарстана Ренат Ахметзянов

Следственный процесс против бывших работников ЗАГС Татарстана начался еще в марте 2024 года. 22 марта суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Ландыш Шарафутдиновой. В тот же день стало известно, что раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об освобождении Гульшат Нигматуллиной с поста. Она занимала должность главы татарстанского ЗАГС с 2019 года.

В апреле 2024 года был задержан Ренат Ахметзянов, который ранее находился за границей. Обвиняемый покинул должность заместителя главы ЗАГС республики и вышел на пенсию по выслуге лет еще в январе. Сначала его заключили под стражу, но впоследствии мера пресечения была изменена на домашний арест. В ходе судебного процесса выяснилось, что дело против обвиняемого было возбуждено еще 5 марта, а 21 марта 2024 года его объявили в федеральный розыск. Бывшую главу ЗАГС Татарстана задержали последней в июле 2024 года и назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2020 года Гульшат Нигматуллина поручила двум своим подчиненным собрать премии с сотрудников районных ЗАГСов, полученные за перевод актовых записей с латинской графики на русский язык. Ренат Ахметзянов и Ландыш Шарафутдинова обзванивали руководителей учреждений и сообщали, что выплаты на банковские счета были переведены ошибочно, и требовали вернуть их наличными. Статус потерпевших по делу получили 25 человек, суммы к возврату варьировались от 100 тыс. до 400 тыс. руб. с каждого. Следствие считало, что бывшая глава ЗАГС Татарстана присвоила собранные средства на сумму более 16,4 млн руб. себе.

Бывший главный бухгалтер ЗАГС Татарстана Ландыш Шарафутдинова

Ренат Ахметзянов и Ландыш Шарафутдинова признали вину полностью и дали показания против экс-начальницы. Защитники фигурантов утверждали, что бывшие сотрудники ЗАГС Татарстана действовали лишь по указанию Гульшат Нигматуллиной. Бывшая глава управления признала вину частично, отрицая обвинение в мошенничестве.

В последнем слове Гульшат Нигматуллина просила суд о снисхождении, поскольку имеет 28-летнего сына-инвалида второй группы.

«В силу обширных нарушений функций головного мозга мой сын на сегодняшний день просто не в состоянии понять возможность моего отсутствия в его жизни. Без меня он обречен», — заявляла подсудимая.

Бывшая глава Управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллина перед выступлением с последним словом

Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов назвал типичными приговоры трем фигурантам. В 2024 году в судебной практике за превышение должностных полномочий условное наказание назначается в 52,5% случаев, а по мошенничеству — в 30%. Лишение права занимать определенные должности как дополнительная мера наказания применяется почти во всех случаях коррупционных преступлений. На решение суда также мог повлиять сын-инвалид. Судья рассматривает необходимость ухода за нетрудоспособным членом семьи как основание для назначения более мягкого наказания, т. к. инвалид второй группы нуждается в постоянном уходе.

Эксперт считает, что у прокуратуры есть веские причины, чтобы обжаловать решение суда.

«Судебная статистика показывает, что реальное лишение свободы по статье 159 назначается в 13–15% случаев, что оставляет прокуратуре пространство для аргументации о необходимости более строгого наказания», — заявил Антон Смирнов.

Эксперт сообщил, что для успешного обжалования прокуратура должна акцентировать внимание на необходимости профилактики коррупции в госорганах. Шансы у стороны защиты на оправдательный приговор ограничены: по статистике суд менее чем в 1% случаев оправдывает обвиняемых.

Диана Соловьёва