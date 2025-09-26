Научно-исследовательский центр из Уфы предъявил «Казаньоргсинтезу» иск на 54 млн

Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон» из Уфы обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском к ПАО «Казаньоргсинтез» на сумму почти 54,5 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Истец требует признать недействительным уведомление о неустойке и взыскать с «Казаньоргсинтеза» более 54,2 млн руб. задолженности, а также 488,5 тыс. руб. неустойки с последующим начислением. Подробности спора не раскрываются.

«Ъ Волга-Урал» обратился в холдинг «Петон», где рекомендовали направлять вопросы к ПАО «Казаньоргсинтез». В казанской компании заявили, что удержание неустойки произведено в полном соответствии с условиями договора. По данным «Ъ Волга-Урал», НИПИ НГ «Петон» выступал подрядчиком «Казаньоргсинтеза» и в ходе исполнения договора допустил ряд нарушений, за которые договором предусмотрена неустойка.

В ходе судебного заседания представитель истца настаивал на недобросовестном поведении и злоупотреблении со стороны «Казаньоргсинтеза». Адвокат ответчика сообщил, что с требованиями институты из Уфы компания не согласна.

Башкирский НИПИ НГ «Петон» является головным научно-исследовательским и проектным центром одноименного холдинга, специализируется на проектно-изыскательских работах в сфере бурения, реконструкции скважин и инженерных изысканий.

Ответчиком по делу выступает «Казаньоргсинтез» — крупнейший химический производитель Татарстана, входящий в холдинг «Сибур». Компания выпускает свыше 170 наименований продукции, включая полиэтилен, поликарбонаты, этиленгликоль и другие продукты органического синтеза.

Анна Кайдалова