Голкипер «Флориды» Бобровский сыграл «на ноль» в матче против «Нью-Джерси»

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский вышел на седьмое место среди европейских голкиперов по количеству «сухих» матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Минувшей ночью его команда на своем льду обыграла «Нью-Джерси Девилс» — 1:0.

Сергей Бобровский отразил 31 бросок, во второй раз в сезоне отыграв «на ноль». Всего на счету голкипера 51 сухой матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Среди европейских вратарей лидером по этому показателю является чех Доминик Гашек (81).

Автором единственной шайбы в матче с «Девилс» стал Сэм Рейнхарт. «Флорида» в 20 играх набрала 23 очка и расположилась на пятой строке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Нью-Джерси» занимает второе место в дивизионе Метрополитен , имея в активе 27 очков по итогам 20 встреч.

В других матчах дня «Колумбус» в гостях обыграл «Торонто» в овертайме — 3:2. Нападающий победившей команды Дмитрий Воронков отметился шайбой и результативной передачей. «Тампа» дома победила «Эдмонтон» со счетом 2:1. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 24 броска из 25. Нападающий Никита Кучеров выступил ассистентом в эпизоде с победным голом в овертайме. Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев отметился результативной передачей в гостевом матче с «Ютой». Матч завершился в пользу его клуба — 4:1. «Колорадо» одержал седьмую победу подряд, обыграв на своем льду «Рейнджерс» — 6:3. Голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 29 из 33 бросков. «Сан-Хосе» дома оказался сильнее «Лос-Анджелеса» в серии буллитов — 4:3. В составе победителей голевым пасом отличился защитник Дмитрий Орлов. Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров сделал 31 спасение.

Таисия Орлова